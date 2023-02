Comment Hollywood envisage la suite du film « Je suis une légende »

Dans une interview accordée au site « Deadline », le producteur Akiva Goldsman explique que l’intrigue de nouveau volet de « Je suis une légende » « débutera quelques décennies après celle du premier » : « Je suis obsédé par « The Last of Us », où l'on voit le monde juste après l'apocalypse, mais également 20 à 30 ans plus tard. On voit comment la Terre reprend la main sur le monde, et il y a quelque chose de beau dans cette question : maintenant que l'homme n'est plus vraiment le locataire principal, que se passe-t-il ? »

« Nous revenons au livre original de Richard Matheson ainsi qu'à la fin alternative du film, par opposition à celle vue en salles, poursuit le producteur. Matheson parlait du moment où le statut d'espèce dominante de l'homme sur la planète avait pris fin. C'est quelque chose de très intéressant que nous allons pouvoir explorer. » Une alternative dans laquelle Will Smith est toujours vivant mais qui reste assez flou.

À voir ce que ça donnera sur grand écran.