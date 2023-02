Les coupables ? Non pas "le diable " ou leur "imagination féminine fertile" comme on leur a rétorqué, mais bien une bande organisée: quand un groupe d’hommes est découvert et livré aux autorités, les hommes de la communauté se rendent en ville pour payer la caution qui les libérera en attendant leur procès.

En leur absence, les femmes se réunissent. Elles ne savent ni lire ni écrire car c’est interdit par la colonie, mais elles savent parler. Et elles vont débattre de quelle stratégie adopter au retour des hommes: ne rien faire et pardonner, rester et se battre pour plus d’égalité… ou partir (et aller en enfer) ?

L’inspiration bolivienne

Ce questionnement collectif au centre de Women Talking, adapté du roman éponyme de Miriam Toews (2018), est le produit d’une "imagination féminine fertile" né d’une histoire qui, elle, est totalement vraie: en 2011, huit hommes d’une communauté mennonite en Bolivie furent jugés pour des viols commis sur les femmes de la colonie.

Réunissant Frances McDormand, Rooney Mara ou encore Jessie Buckley à l’écran, la réalisatrice et comédienne Sarah Polley ( Mr Nobody) signe un huis clos rural à la fois spécifique et général.

Car s’il est ancré dans un contexte précis, impossible de ne pas voir la charge symbolique de cette discussion, qui reflète celles des mouvements féministes: à savoir, comment composer avec le patriarcat qui maintient les femmes dans une position inférieure tant physique (viols) qu’intellectuelle (analphabétisme) ?

Réflexion puissante sur un sujet brûlant, interprété avec force par un casting – forcément – très féminin, Women Talking est le seul film réalisé par une femme à concourir pour l’oscar du meilleur film. Au-delà de la fiction, l’imagination féminine questionne notre société bien réelle.

Drame de Sarah Polley. Avec Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy et Ben Whishaw. Durée: 1 h 59.