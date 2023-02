Plus rien n’intéresse Otto depuis la mort de sa femme. Il continue ses croisades contre les incivilités du quartier mais ce n’est plus pareil. Notre bonhomme décide donc de la rejoindre. Non sans avoir méticuleusement rangé toutes ses petites affaires en grand maniaque qu’il est.

Mais alors qu’il était fin prêt à faire le grand saut, l’arrivée bruyante de nouveaux voisins le détourne de son projet.

Ce qu’on en pense

Deuxième adaptation réussie du roman suédois Vieux, râleur et suicidaire – La vie selon Ove. Le changement de continent n’altère pas la trame de cette histoire de suicide sans cesse interrompu par des voisins envahissants. Tom Hanks fait évidemment des merveilles en vieux grincheux au grand cœur. Les personnages de héros ordinaires, ça le connaît. Le reste suit naturellement.

Un feel good movie réalisé dans les règles de l’art.

Comédie dramatique de Marc Forster. Avec Tom Hanks et Mariana Treviño. Durée: 2 h 07.