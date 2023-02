Le grand cirque [CRITIQUE] - Le clown du spectacle

Momo se voudrait bien humoriste, mais ne fait rire personne. Arrivé par hasard (?) dans les couloirs du service pédiatrique d’un hôpital, il se reconvertit presque malgré lui en clown au service des petits patients malades.

Ce qu’on en pense

Pour son premier film en tant que réalisateur, Booder raconte une partie de sa propre enfance. Et ça se sent: il maîtrise avec beaucoup de tendresse son personnage de doux illuminé un peu (beaucoup) naïf. Et rend, au passage, un bel hommage à ces artistes méconnus.

De quoi oublier une conclusion un poil brouillonne, en plus d’être attendue.

Petit bonus : les enfants malades sont tous incarnés par de petits acteurs belges, le film ayant été tourné en partie à l’hôpital Brugmann, à Bruxelles.

Comédie de & avec Booder. Avec aussi Gérard Giroudon, Sarah Jague et Youssef Sahraoui. Durée : 1 h 25.