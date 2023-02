Pour aider à rénover la maison de retraite du coin, des bonnes sœurs s’inscrivent à une course cycliste. À la clé: 25 000€. Seul hic: aucune ne sait vraiment pédaler.

Ce qu’on en pense

Celui-ci est en tête de peloton pour la tête du flop de fin d’année. Oui, on est en février mais il en a toutes les qualités. Chaque tentative d’humour tombe à plat. Les dialogues, le jeu d’acteur, le scénario, le cadrage, tout est pathétique. On plaint le monteur qui a dû se farcir ce machin encore et encore.

Comédie de Laurent Tirard. Avec Valérie Bonneton et Camille Chamoux. Durée: 1 h 26.