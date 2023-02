Depuis qu’il a fermé Alibi.com et promis à Flo qu’il ne mentirait plus, Greg s’ennuie comme un rat mort. Mais ça ne devrait pas durer. Car la perspective de présenter ses extravagants parents à la famille de sa fiancée le fait retomber dans ses travers.

Ce qu’on en pense

Les comédies "made in Lacheau" sont beaufs, c’est un fait. Le gars est champion des blagues potaches qui ne volent pas très haut. On sent que les cocos se marrent bien entre copains et qu’ils font surtout des films pour eux. Cela dit, on doit leur reconnaître une certaine originalité. Au moins, ils se démarquent des comédies formatées.

Comédie de Philippe Lacheau. Avec Philippe Lacheau et Élodie Fontan. Durée: 1 h 28.