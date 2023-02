Booder, le clown pas si triste

Or, l’humoriste français, aujourd’hui 44 ans, a justement passé une partie de la sienne, d’enfance, dans le milieu aseptisé de l’hôpital. "Je suis arrivé en France en 1979 alors que j’avais un an, raconte celui qui est né au Maroc. J’y suis venu pour me soigner. Même si c’était par épisodes plus ou moins longs, j’ai connu les joies de l’hospitalisation pendant sept longues années. J’en garde de vagues souvenirs."

Des souvenirs peuplés, notamment, de clowns. "C’est là que, pour la première fois, j’ai rencontré ces artistes à part entière, se remémore Booder. Je me souviens qu’ils rentraient dans les chambres d’hôpital et parvenaient, en quelques facéties, à rendre le sourire, tant aux enfants… qu’à leurs parents. C’était un vrai rayon de soleil."

Cette lumière, Booder essaie donc de la rendre, aujourd’hui, dans un premier film et une comédie où les clowns hospitaliers tiennent la vedette: "Quand je ne suis pas sur scène ou en télévision, je suis souvent moi-même dans les hôpitaux afin d’y rencontrer les enfants malades, pour des moments de bonheur et de rigolade, relate-t-il. C’est là que j’ai recroisé des clowns artistes qui m’ont rappelé ces vieux souvenirs, et donné envie de remonter un projet autour d’eux. Ce sont des artistes formidables, qui devraient être en haut de l’affiche."

Des gamins inquiets… pour leurs parents

C’est Booder lui-même qui incarne le personnage principal du Grand cirque. Un comédien en galère qui découvre sa véritable vocation dans le service pédiatrique de l’hôpital du coin, malgré les résistances de l’administration: "C’est un comique raté, confirme l’humoriste, qui cherche la gloire, et la trouve finalement de façon différente, auprès de ces enfants."

Les dialogues, il les a partiellement puisés dans les échanges qu’il a pu avoir avec ses petits patients: "Oui, reconnaît-il, certains, je les ai réellement entendus, à l’instar de ce gamin, qui m’a véritablement dit que s’il avait peur de mourir, ce n’était pas tant pour lui que parce qu’il ne voulait pas… laisser ses parents seuls."