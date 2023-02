Le Néerlandais, grand fan de la saga "Avatar" a également reçu un certificat pour marquer ce record cinématographique.

"J'ai tout de suite pensé qu''Avatar: la voie de l'eau' était un grand film et je l'avais vu 20 fois en un rien de temps", explique Rick Pratjé, habitant de Tilbourg. "À partir de là, le défi s'est imposé de voir ce film 50 fois et finalement 100 fois. Et je continue à découvrir de nouveaux détails."

Malgré ces nombreux visionnages, le fan se dit "impatient" de se rendre dans les salles obscures pour découvrir les troisième et quatrième volets de la saga.

Le deuxième volet d'"Avatar" dure 3H12, ce qui veut dire que ce cinéphile a passé près de 13 jours et demi au cinéma.

Le film, en tête du box-office 2022, a déjà engrangé plus de deux milliards de dollars de recettes.