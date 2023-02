Les magrittes, ses nominations, ses curiosités

Les deux films ne pourront néanmoins concourir pour les mêmes catégories. Ainsi, si le deuxième long-métrage de Lukas Dhont, aussi candidat à l’oscar du meilleur fim étranger, est nommé pour les récompenses techniques, il n’est pas candidat au magritte du meilleur film, contrairement à celui des… Français Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, dans lequel Adèle Exarchopoulos incarne une hôtesse de l’air employée par une compagnie low-cost.

Incohérent ? Pas pour Patrick Quinet, président de l’Académie Delvaux: "Close est un film majoritairement flamand, il concourt donc dans la catégorie du meilleur film flamand. C’est la logique que l’on a ici: on défend, d’abord et avant tout, les films de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on montre évidemment les films réalisés de l’autre côté de la frontière linguistique et c’est important. " Paradoxalement, Close sera par contre en lice pour le magritte… du meilleur scénario original. Mais aussi, plus logiquement, pour le magritte du meilleur film flamand.

Autre curiosité de cette édition 2023 dont Patrick Ridremont assurera la présentation: la présence, parmi les candidats au magritte du meilleur film (et dans six autres catégories), du Nobody Has to Know de Bouli Lanners, le premier (bon) film… en langue anglaise du cinéaste liégeois. Une situation qui rappelle un peu celle, controversée, du Mister Nobody de Jaco Van Dormael, en 2011. Bouli Lanners, qui joue également dans son film, est par ailleurs nommé au magritte du meilleur acteur, non pour Nobody Has to Know, mais pour La nuit du 12. Dans cette catégorie qui l’avait vu triompher en 2020 pour C’est ça l’amour, il sera notamment opposé à Benoît Poelvoorde et Jérémie Renier pour leurs participations respectives à Inexorable et L’ennemi.

Autre film massivement plébiscité: le brutal Animals de Nabil Ben Yadir, cité six fois. Au total, ce sont 22 récompenses qui seront décernées, tandis qu’Agnès Jaoui recevra un magritte d’honneur.

Dernière petite "surprise": la prise d’antenne de la cérémonie aura lieu à 20h sur Auvio mais à… 21h sur La Trois. Un "décalage horaire" d’une heure durant laquelle seront remis les prix "techniques" (décors, costumes, etc.) et qui doit permettre de réduire la durée de la retransmission, souvent jugée excessivement longue.