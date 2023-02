Zodi a 12 ans et vit dans le désert avec sa tribu. Sur le chemin de l’école, il aperçoit un jeune dromadaire orphelin qu’il recueille et nomme Téhu. C’est alors qu’il découvre que l’animal est un coureur hors pair et décide l’inscrire à la plus grande course de dromadaire du monde à Abu Dhabi. Mais le talent de Téhu suscite la jalousie et la convoitise…