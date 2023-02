Jennifer a de l’or dans les doigts. À 23 ans elle vient d’être sélectionnée parmi les douze finalistes du Concours Reine Élisabeth de piano. Elle s’apprête donc à passer une semaine enfermée avec ses petits camarades concurrents dans la chapelle. Ne lui reste qu’à s’entraîner et à manger équilibré. Mais c’était sans compter sur de vilains souvenirs d’enfance attirés comme des gloutons par le stress du concours.

Ce qu’on en pense

Utiliser le huis clos imposé aux candidats du Concours Reine Élisabeth dans la fameuse chapelle comme base d’un thriller, c’est plutôt intelligent. L’ambiance compétitive qui règne entre ces murs capitonnés permet de construire un récit intriguant. D’autant plus qu’il nous balade entre l’enfance de la pianiste virtuose et la vie dans la chapelle. Ces gamins aux cheveux bien peignés et aux manières polies sont de vrais petits fourbes…

L’intrigue est suffisamment bien ficelée pour nous tenir en haleine et nous émouvoir. La mayonnaise prend. On regrettera cependant le dénouement un peu faiblard du machin. Le réalisateur semble s’être trop appliqué à faire monter la tension qu’il en a oublié de clore correctement son intrigue. On s’attendait à plus de panache.

Drame de Dominique Deruddere. Avec Taeke Nicolaï et Kevin Janssens. Durée: 1 h 37.