No Bears, Magic Mike’s Last Dance, The Chapel, etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 8 février 2023

Ce que ça raconte

Le cinéaste iranien Jafar Panahi se met en scène pour parler de sa condition d’artiste entravé par les autorités de Téhéran.

Ce qu’on en pense

L’exil et le poids des traditions exposés dans toute leur horreur mais avec un soupçon de malice. Un autoportrait on ne peut plus ancré dans la réalité puisque Jafar Panahi vient d’être libéré après des mois d’emprisonnement.

2 Magic Mike’s Last Dance

Ce que ça raconte

Mike a décidé de ranger son string, mais c’était sans compter sur la détermination d’une riche madame qui a des projets pour lui.

Ce qu’on en pense

Channing Tatum n’a rien perdu de son talent de danseur érotique mais le réalisateur, lui, semble nettement moins inspiré. Sympa, sans plus.

3 The Chapel

Ce que ça raconte

Sélectionnée parmi les douze finalistes du Concours Reine Élisabeth, Jennifer, jeune pianiste, va passer sept jours en isolement complet dans la chapelle.

Ce qu’on en pense

Un thriller qui tire au départ avantageusement parti du contexte de la compétition. Dommage qu’il ne tienne pas toutes ses promesses.

4 Dounia et la princesse d’Alep

Ce que ça raconte

Dounia, six ans, quitte avec sa famille Alep, la ville où elle a grandi, en quête d’un avenir meilleur.

Ce qu’on en pense

Un joli film d’animation qui parle aux enfants de la migration avec tact.

5 Zodi et Téhu, frères du désert

Ce que ça raconte

Un jeune garçon vivant dans le désert recueille un dromadaire orphelin et décide de l’inscrire à la plus grande course de dromadaire du monde…

Ce qu’on en pense

Une aventure qui manque de cohérence et qui ne laisse aucune place à quelconque empathie. Pour un film "familial", c’est loupé.

6 Retour à Séoul

Ce que ça raconte

Vingt-cinq ans après sa naissance, Freddie retourne à Séoul à la recherche de sa famille biologique. Adoptée, la jeune femme a grandi en France et ne connait rien de la Corée, même si elle en a les traits. Ce retour sera loin d’être le dernier…

Ce qu’on en pense

Une complexe et bouillonnante quête d’identité, portée par une héroïne surprenante qui n’est jamais là où on l’attend.

7 Pattie et la colère de Poséidon

Ce que ça raconte

Pattie, une jeune souris intrépide va se retrouver malgré elle embarquée dans une dangereuse aventure pour sauver sa ville, menacée de destruction par le dieu Poséidon.

Ce qu’on en pense

Petit film d’animation inoffensif qui essaye de copier ses congénères provenant de gros studios sans réellement y parvenir. On retiendra néanmoins son message bienveillant.

8 Titanic: 25th anniversary

Ce que ça raconte

10 avril 1912, Southampton. Le plus grand paquebot du monde prend la mer pour New York. À, un jeune homme pauvre et une riche bourgeoise tombent amoureux.

Ce qu’on en pense

Le classique de James Cameron bénéficie d’une ressortie à l’occasion de son 25e anniversaire. Vous allez à nouveau pouvoir pleurer librement, sans que personne ne vous voie, ni ne vous juge.