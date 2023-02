Ce qu’on en pense

Troisième round pour le stripteaseur au torse d’acier. Le gaillard a pris dix ans mais il n’a rien perdu de son talent pour bouger son corps. À l’instar de Rocky, il transmet désormais son savoir à de jeunes pousses, devant le regard dégoulinant d’amour de sa riche promotrice. C’est Pretty Woman à l’envers, en quelque sorte.

C’est juste niais comme il faut et les nouvelles recrues offrent de belles performances, de danse essentiellement. Car ce volet n’est plus aussi hot que les précédents. La "magic touch" de Mike s’est ternie, ne réapparaissant qu’au début et à la fin. Le reste du film ressemble à ces comédies romantiques qui fleurissent par dizaines sur Netflix.

Ça passe le temps mais c’est vite oublié.

La scène qui touche

Dès les premières minutes Channing Tatum nous montre qu’il en a encore dans les abdos en nous régalant d’une danse privée sexy en diable.

Comédie dramatique de Steven Soderbergh. Avec Channing Tatum et Salma Hayek. Durée: 1 h 52.