Hugues Dayez dézingue le dernier "Astérix et Obélix": "Guillaume Canet est fantomatique" (vidéo)

Le Astérix de Canet, Aftersun, Knock at the Cabin, etc.: les 7 sorties cinéma de ce mercredi 1er février 2023

Une cabane au fond des bois, un barde, un père, sa fille et même un glacier qui fond: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 1er février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.