Dounia, six ans, vit, insouciante, à Alep avec son papa et sa grand-mère. Quand la guerre éclate, la petite fille et sa famille sont obligées de fuir la Syrie, n’emportant que l’essentiel de leurs affaires. Dounia pense pourtant à prendre des graines de nigelle dans sa poche. Elles sont magiques, paraît-il…

Ce qu’on en pense

L’exil de Dounia et des siens offre une jolie porte d’entrée pour aborder la migration avec les enfants. Les dessins doux et colorés peignent une vie d’avant-guerre qui sent bon la fleur d’oranger et la cuisine réconfortante.

La suite est plus dramatique mais reste parfaitement convenable pour des petits enfants (dès 6 ans). Aucun risque de traumatiser les têtes blondes avec d’horribles images de guerre, donc. Mais les adultes, eux, capteront très bien le message.

C’est mignon sans être cucul, frais et léger. Un récit humain qui prône l’accueil de l’autre sans se poser de question.

La scène qui touche

Alors que tout semble perdu, Dounia sort une poignée de graines qui rallument le camp des réfugiés. Une belle métaphore de la force collective, en musique, s’il vous plaît.

Film d’animation de Marya Zarif & André Kadi (1 h 13).