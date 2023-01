"La Ligne": le récit de femmes qui cognent

"La violence féminine est très peu développée, autant dans les films que dans les écrits, détaille Ursula Meier. Il y a une violence féminine qui est décrite au moment de l’adolescence et puis celle vue comme une conséquence de questions sociales ou d’un milieu: prostitution, drogue, etc. Mais le fait d’aborder un personnage féminin qui se bagarre vraiment, qui n’a pas les mots mais a tendance à répondre par les coups, c’est peu développé. Ce n’est pas tabou mais je crois que ça fait peur. C’est comme si ça n’appartenait pas à l’image qu’on peut se faire d’une femme. Ce qui est faux."

La réalisatrice et son actrice principale Stéphanie Blanchoud ( Ennemi public) ne voulaient pas à tout prix chercher l’origine de cette violence. "On a fait comme on le ferait avec un homme. Un mec qui se bagarre dans un film, on ne se demande pas forcément pourquoi. On l’admet en fait. Pourquoi faudrait-il plus l’expliquer quand c’est une femme ?"

Mais elles en sont tout de même venues à relier l’instabilité émotionnelle de Margaret à sa relation avec sa mère. Une musicienne ratée au comportement toxique. "Cette mère développe une forme de violence qui est tout autre. C’est une violence beaucoup plus sourde et dangereuse d’ailleurs."

« Famille je t’aime, famille je te hais »

C’est l’accumulation de petites humiliations, de petites remarques qui fait donc exploser la fille, l’amenant à cogner sa mère, dès les premières minutes du film. Cela dit, même si elle veut montrer que la violence est aussi l’apanage des femmes, Ursula Meier ne voulait pas faire de ses personnages des brutes absolument détestables.

"C’est un peu famille je t’aime, famille je te hais. Cette mère est toxique mais Margaret cherche quand même sa reconnaissance. Qu’elle n’aura jamais. C’est aussi un film sur la recherche d’amour, ou son manque ou l’incapacité d’en donner." On ajoutera que c’est aussi un film aux personnages féminins complexes. Ce qui ne court pas les rues, une fois encore.

Drame d’Ursula Meier. Avec Stéphanie Blanchoud et Valeria Bruni Tedeschi. Durée: 1 h 43. Sortie le 01/02.