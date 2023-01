Réalisateur : Claude Zidi Scénaristes: Gérard Lauzier (dialogues), Claude Zidi, d’après René Goscinny Entrées en France ; 9 millions de spectateurs Budget: 49 millions de dollars Recettes internationales: 101,6 millions de dollars Durée: 105 minutes

Casting : Christian Clavier (Astérix), Gérard Depardieu (Obélix), Claude Piéplu (Panoramix), Michel Galabru (Abraracourcix), Pierre Palmade (Assurancetourix), Gottfried John (César), Laetitia Casta (Falbala), Sim et Arielle Dombasle (Agecanonix et Madame), Jean-Pierre Castaldi (Caïus Bonus), Roberto Benigni (Lucius Detritus)...

LA PETITE HISTOIRE: Il n’aura pas été simple de réaliser le premier Astérix. Deux projets antérieurs avaient échoué, l’un avec Louis de Funès dans le rôle d’Astérix (mais il ne voulait pas porter de moustache). Il fallait l’accord du cocréateur et dessinateur Uderzo et celui d’Anne Goscinny, fille et ayant droit du scénariste originel. La production (Thomas Langmann et son père Claude Berri) a dû attendre de nombreux mois que Christian Clavier ou Gérard Depardieu soient libres. Pour la réalisation, Jean-Marie Poiré ("Les Visiteurs") se retrouva en concurrence avec Claude Zidi mais préféra s’investir sur un autre projet. Zidi fut donc à la manœuvre, sur base d’un scénario mélangeant des éléments et personnages de plusieurs albums. On tourna les scènes du village gaulois en studio, donc en intérieur, sur un plateau de 65 sur 50 mètres. Jean-Jacques Goldman fut chargé des musiques et chansons dont "Elle me voit pas", la complainte d’Obélix, amoureux de Falbala. Le film fut un succès public important ( record d’entrées en France en 1999) mais les critiques furent fort tièdes, en raison du côté poussif du scénario et des effets spéciaux "cheap".

2. « Astérix et Obélix: mission Cléopâtre » (2002). Cote: 9/10

Réalisateur : Alain Chabat Scénariste : Alain Chabat d’après René Goscinny Entrées en France: 14 millions de spectateurs Budget: 59 millions de dollars Recettes internationales: 128 millions de dollars Durée: 107 minutes

Casting : Christian Clavier (Astérix), Gérard Depardieu (Obélix), Claude Rich (Panoramix), Alain Chabat (César), Jamel Debbouze (Numerobis), Monica Bellucci (Cléopâtre), Edouard Baer (Otis), Gérard Darmon etc...

LA PETITE HISTOIRE : Pour enchaîner avec uin second "Astérix", Claude Berri propose à Alain Chabat, connu via les Nuls et surtout "César du meilleur premier film" pour "Didier" (où il joue un chien devenu un homme), de prendre la direction du projet. Chabat refuse d’abord l’idée d’adapter "Astérix et Cléopâtre" qui lui semble d’un coût démesuré et songe plutôt à "Astérix Gladiateur". Mais Claude Berri argumente que c’est précisément le film hollywoodien dénommé "Cléopâtre" de Joseph L. Mankiewics qui avait au départ inspiré les auteurs de la BD et que le spectacle n’en sera que plus beau. Très très gros budget donc cette fois, tournage au Maroc, mais avec un casting parfait ( Jamel apporte sa gouaille et sa fantaisie, Edouard Baer réussit un monologue d’anthologie…). Le ton pince-sans-rire de l’ensemble est parfaitement maîtrisé. Chabat réussit donc une adaptation irréprochable, baignée autant d’humour que de soleil. À la sortie, c’est un énorme succès avec 14 millions d’entrées. En Belgique, il est vu par 793 389 spectateurs.

3. « Astérix aux Jeux Olympiques » (2008). Cote: 3/10

Réalisateur s : Frédéric Forestier et Thomas Langmann Scénaristes : Thomas Langmann, Alexandre Charlot, Franck Magnier, Olivier Dazat d’après René Goscinny Entrées en France: 7millions de spectacteurs Budget: 92 millions de dollars Recettes internationales: 131 millions de dollars Durée: 113 minutes

Casting: Clovis Cornillac (Astérix), Gérard Depardieu (Obélix), Jean-Pierre Cassel (Panoramix), Eric Thomas (Abraracourcix), Franck Dubosc (Assurancetourix), Sim et Adriana Karembeu (Agecanonix et Madame), Alain Delon (Jules César), Benoît Poelvoorde (Brutus), Alexandre Astier (Mordicus), Tony Parker (Tonys), Zinédine Zidane (Numerodis), Michaël Schumacher (un champion de char)

LA PETITE HISTOIRE : La suite des aventures d’Astérix au cinéma débute par une embrouille. Le projet initial est en effet de confier à Gérard Jugnot l’adaptation d’ "Astérix en Hispanie", dès 2003. Mais Albert Uderzo ne veut pas de Jugnot, qui avait pourtant réussi à réunir pour l’occasion les anciens du Splendid (Michel Blanc était pressenti en...César). On repart donc sur d’autres bases, avec un autre producteur (Thomas Langmann) et un autre réalisateur, Frédéric Forestier (réalisateur du "Boulet " et par la suite de "Star 80" et des "Bodin’s en Thaïlande"). Les annonces se multiplient concernant le choix de l’histoire et le casting. On parle d’"Astérix Légionnaire" puis on passe à "Astérix aux Jeux Olympiques", de José Garcia à la place de Christian Clavier pour le rôle d’Astérix qui sera finalement confié à Clovis Cornillac. C’est à l’époque le projet le plus cher du cinéma français (10 millions rien que pour les acteurs sur un budget de 78 millions d’€). Tournage un peu partout en Europe et en Afrique du Nord, mais principalement dans les studios de la "Ciutad de la Luz" près d’Alicante en Espagne. À la sortie les critiques sont mauvaises, on parle d’une "grosse machine vide et sans âme", et le film n’atteint que 7 millions d’entrées en France, la moitié du film de Chabat. "Notre" Benoît Poelvoorde est l’un des rares comédiens (avec Delon) à tirer son épingle du jeu mais il dira s’être ennuyé sur un tournage soumis aux caprices des stars. Beaucoup de "guests" venus du monde du sport sans que leur plus-value ne soit évidente comme Michaël Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker ou Amélie Mauresmo.

4. « Astérix et Obélix: Au service de sa majesté » (2 012). Cote: 6/10

Réalisateur : Laurent Tirard Scénaristes: Laurent Tirard et Grégoire Vigneron d’après René Goscinny Entrées en France : 4 millions de spectateurs Budget: 72 millions de dollars Recettes internationales: 61 millions de dollars Durée: 109 minutes

Casting : Édouard Baer (Astérix), Gérard Depardieu (Obélix), Michel Duchaussoy (Abraracourcix), Gaëlle Jeantet (Bonemine), Vincent Lacoste (Goudurix), Fabrice Luchini (Jules César), Guillaume Gallienne (Jolitorax), Catherine Deneuve (Reine Cordelia), Valérie Lemercier (Miss Macintosh), Dany Boon (Tetedeplaf), Barbe-Rouge (Gérard Jugnot).

LA PETITE HISTOIRE : Tout démarre à nouveau dans un climat de conflit. En effet, Thomas Langmann veut lancer "Le Tour de Gaule" réalisé par le duo Tolénado-Nakache (les coréalisateurs d’"Intouchables"). Une équipe de production concurrente (le duo Missonnier-Delbosc) débarque alors avec un autre réalisateur, Laurent Tirard qui a signé l’adaptation du "Petit Nicolas" qu’ont adoré tant Anne Goscinny qu’Albert Uderzo. Et c’est ce projet qui prend la main. On se retrouve avec un curieux mélange d’"Astérix et les Normands" et d’ "Astérix chez les Bretons". Si Depardieu conserve le rôle d’Obélix, nouveau changement pour Astérix : Dany Boon refuse, Franck Dubosc et Lorant Deutsch sont approchés mais c’est Edouard Baer qui obtient le rôle. La distrbution est attrayante (avec Valérie Lemercier notamment) et plusieurs Belges dans des petits rôles : l es frères Taloche, Bouli Lanners et Stéphane De Groot. À l’arrivée toutefois, si les critiques sont plus positives que pour " Astérix aux Jeux Olympiques" (sans atteindre toutefois les louanges dévolues à "Mission Cléopâtre"), le film est un flop financier en France, avec seulement 4 millions de spectateurs, alors qu’il en fallait 6 pour être rentable. À l’étranger, succès public mitigé aussi. On restera donc 10 ans...sans un nouvel Astérix.

5. «Astérix et Obélix: L’empire du milieu» - sortie le 1er février 2023

Réalisateur: Guillaume Canet Scénaristes : Philippe Mechelen, Julien Hervé, Guillaume Canet (premier scénario non tiré d’un album) Budget: 65 millions de dollars Durée: 105 minutes

Casting : Guillaume Canet (Astérix), Gilles Lelouch (Obélix), Pierre Richard (Panoramix), Jérome Commandeur (Abraracourcix), Philippe Katerine (Assurancetourix), Angèle (Falbala), Remix (Matthieu Chédid), Vincent Cassel (Jules César), Antivirus (Zlatan Ibrahimovic), Cléopâtre (Marion Cotillard), Epidemais (Ramzy Bedia), Graindemais (Jonathan Cohen)...

LA PETITE HISTOIRE : Après le flop financier des deux derniers Astérix, on cherche du sang neuf. C’est en 2 017 qu’est annoncé le projet d ’un Astérix en Chine, à tourner fin 2020, avec une nouvelle équipe de production. Fin 2019, Guillaume Canet annonce qu’il en sera le réalisateur et qu’il jouera Astérix, que Gilles Lellouche remplacera Depardieu, que Marion Cotillard sera Cléopâtre et Vincent Cassel Jules César. S’ajoutent en 2021 un casting plus complet avec des attractions comme le footballeur suédois Ibrahimovic. À l’arrivée, les "guests" venus de l’humour ou de la chanson sont nombreux : Katerine fait Assurancetourix, Laura Felpin jouera Carioca, Angèle sera Falbala, Bigflo & Oli feront deux Gaulois de même qu’Orelsan tandis que Mcfly et Carlito, Marc Fraize ou Thomas VDB seront des Romains. Finalement, le tournage démare en avril 2021 en France pour tout ce qui concerne le village gaulois. La partie prévue en Chine est abandonnée pour des raisons sanitaires et transférée dans le désert marocain. Les scènes d’Himalaya sont tournées en... Auvergne ! La musique est signée Matthieu Chédid, récompensé par un petit rôle en prime. Réussite artistique ? On le saura mercredi... Succès public ? On le saura quelques semaines plus tard.