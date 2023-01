Oscars: le Belge Lukas Dhont nommé dans la catégorie "Meilleur film étranger" avec "Close"

"Close" a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes, où le film a reçu le Grand Prix du Jury, rappelle le Fonds flamand pour l'audiovisuel (VAF). Depuis lors, le deuxième film de Lukas Dhont a connu un succès international, avec de nombreuses sélections dans des festivals internationaux et de nombreux prix. Aux États-Unis, "Close" a reçu, entre autres, le prix du meilleur film international du National Board of Review et deux prix au Festival international du film de Chicago.