Depuis qu’elle est toute petite Neneh, douze ans, rêve de devenir danseuse étoile. À force de travail, elle gagne sa place à la prestigieuse école de ballet de l’Opéra de Paris, mais elle va devoir redoubler d’efforts car certains membres du corps professoral n’apprécient pas son physique ni ses origines.

Ce qu’on en pense

On n’en attendait pas beaucoup de cette histoire de gamine qui réussit à s’imposer dans un milieu auquel rien ne la prédestinait. Par crainte des clichés et des raccourcis, notamment. Et bien, force est de constater que nous avons eu tort. Le parcours de Neneh dans l’institution guindée de l’Opéra de Paris nous parle d’intégration mais sans justement tomber dans la caricature facile.

Certes, il s’agit d’un film familial à tendance "gentille". Mais il apporte quelques nuances. Tous les professeurs ne sont pas des fachos bornés et Neneh ne rentre pas dans le stéréotype de la gamine de banlieue agressive qui en veut à la terre entière. Le réalisateur préfère aborder le sujet en montrant les difficultés de faire évoluer des institutions poussiéreuses, gardiennes d’une tradition figée. Il le fait avec une fraîcheur certaine et sans se prendre la tête.

Comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman. Avec Oumi Bruni Garrel et Maïwenn. Durée: 1h35.