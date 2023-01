Netflix : voici les grands films originaux qui seront disponibles en 2023

Netflix a déjà annulé deux séries populaires en 2023

Au total, le rival d’Amazon Prime et Disney Plus a annoncé (pour l’instant) la sortie de 49 films originaux en 2023.

Outre quelques suites attendues comme « Murder Mystery », « Luther : soleil déchu » ou encore « Tyler Rake », la célèbre plateforme de streaming compte bien proposer un maximum de nouvelles fictions portées par de grands noms du cinéma hollywoodien.

Un concurrent de Netflix quitte la Belgique : quels sont les meilleurs sites de SVOD encore disponibles chez nous ?

Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Gal Gadot, Julia Roberts, Ashton Kutcher, Chris Evans,… Tous ont répondu présents à l’appel de Netflix.

Côté réalisation, Netflix n’a pas non plus lésiné sur les moyens. L’entreprise de streaming ayant fait appel à Zack Snyder (« Rebel Moon ») ou encore David Fincher (« The Killer ») pour gonfler son catalogue dans les mois à venir.

Netflix dévoile le top 15 des séries les plus vues de la plateforme en 2022

À noter que la date de diffusion de plusieurs productions (comme « Happiness for Beginners », « The Perfect Find », « Maestro », « Nyad », « Spaceman » et « Chicken Run : Dawn of the Nugget ») n’a pas encore été déterminée… Et que d’autres films devraient également débarquer en cours d’année.

Netflix : la liste de tous les films de 2023 (dont la date de sortie est connue)

« Jung-E » (20 janvier)

« You People » (27 janvier)

« Pamela, A Love Story » (31 janvier)

« True Spirit » (3 février)

« Bill Russell : Legend » (8 février)

« Your Place or Mine » (10 février)

« We Have a Ghost » (24 février)

« Luther : soleil déchu » (10 mars)

« The Magician's Elephant » (17 mars)

« Murder Mystery 2 » (31 mars)

« A Tourist's Guide to Love » (27 avril)

« The Mother » (12 mai)

« Tyler Rake 2 » (16 juin)

« They Cloned Tyrone » (21 juillet)

« Heart of Stone » (11 août)

« Lift » (25 août)

« Damsel » (13 octobre)

« Pain Hustlers » (27 octobre)

« The Killer » (10 novembre)

« A Family Affair » (17 novembre)

« Leo » (22 novembre)

« Leave the World Behind » (8 décembre)

« Rebel Moon » (22 décembre)