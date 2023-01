Netflix : pourquoi les fans de « Harry Potter » vont être surpris par le dernier film de Christian Bale

Vous l’avez peut-être déjà vu : « The Pale Blue Eye », avec Christian Bale dans le rôle principal, réalise un très bon début d’année sur la plateforme Netflix. Évoquant l’enquête d’un commissaire à la retraite et de son assistant Edgar Allan Poe, le célèbre poète, le film de Scott Cooper se classe d’emblée à la 2e place des productions les plus vues dans le monde et en Belgique.