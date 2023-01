Chez les Borghetti, on met la table en dansant et en chantant. Mais derrière cette façade de joie et de couleurs, ça ne va pas fort. Clara, la mère, ne supporte plus son mari, Felice, qui la trompe allègrement. Elle pourrait le quitter, mais nous sommes dans les années septante et ce n’est pas ce qu’on attend d’une épouse.

Heureusement, Clara peut puiser de l’énergie dans sa relation avec ses enfants, avec sa fille aînée, Adri, en particulier. Même si elle-même n’est pas non plus au sommet de sa forme car elle est née avec un corps qui ne lui correspond pas.

Ce qu’on en pense

La Rome des années septante sert de décor à ce drame familial emprunt de fantaisie. Les pérégrinations de cette famille dysfonctionnelle sont racontées avec un certain panache, notamment grâce à la présence de Penélope Cruz, solaire. Ça n’affaiblit pas le propos, au contraire. Le drame domestique qui se joue reste émouvant. Le réalisateur nous parle de la place de la femme, de l’adolescence et de la transidentité. Il le fait sans lourdeur, préférant la douceur des souvenirs de son enfance aux grands discours. Il y a donc une forme de mélancolie mais aussi de l’affection qui se dégage de cette chronique d’une famille décomposée qui lutte pour ne pas sombrer.

Drame d’Emanuele Crialese. Avec Penélope Cruz et Luana Giuliani. Durée: 1h37.