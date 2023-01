Omar Sy et son interview "polémique": "Ce n’est pas ce que je dis qu’on attaque, c’est moi"

Ces propos ont été jugés "dérangeants" par certaines personnalités politiques françaises. Certains parlant même "d’ingratitude".

Il y a un système qui est en place et à chaque fois que je sors de ma cachette avec ma petite barbe, on vient aller me chercher des polémiques sur ce que j’ai dit pour que je rentre dans des explications. Je n’ai pas envie.

Ce mardi 3 janvier 2023, Omar Sy était invité sur le plateau de "Quotidien". Dans l’émission de Yann Barthès, il est revenu sur la polémique suscitée.

"Il y a un système qui est en place et à chaque fois que je sors de ma cachette avec ma petite barbe, on vient aller me chercher des polémiques sur ce que j’ai dit pour que je rentre dans des explications. Je n’ai pas envie. Ce que j’ai dit, je l’ai dit. Comprenne qui voudra et si voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose", affirme l’acteur.

"Ce n’est pas vraiment ce que je dis le problème, mais ce que je suis […] Je refuse de me justifier car je ne dois rien à personne, je suis Français !"

Des propos très clairs de la part d’Omar Sy.

Fin de la polémique ?