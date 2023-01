Sur l’île d’Inesherin, au large des côtes irlandaises, on voit rarement Colm traîner sans Padraic. Un jour, pourtant, Colm décide de rompre leur amitié. À l’avenir, Padraic devra boire ses pintes le plus loin possible de Colm et ne surtout pas lui adresser la parole.

Désemparé par le coup de tête de son désormais ex-ami, Padraic va tenter, avec l’aide de sa sœur et d’un gentil garçon un peu simplet, de recoller les morceaux.

Mais Colm est sûr de sa décision et les tentatives de réconciliation de l’ami rejeté ne vont qu’alimenter la rancœur qu’il éprouve.

Ce qu’on en pense

Le pitch du nouveau film de Martin McDonagh ( Les panneaux de la vengeance) est assez désarmant. Mais c’est ce qui fait toute sa saveur. Habitué aux comédies noires, il pousse ici les curseurs au maximum livrant un récit teinté d’un profond désenchantement.

L’histoire de cette amitié brisée nous emmène sur des chemins de terre battus par les vents et la pluie, sur une île à la fois superbe et déprimante. Le réalisateur utilise en effet à merveille ce décor sauvage et la personnalité des habitants de ce roc paumé. Ces insulaires aussi vils que dévoués, forment une humanité attachante qui contrebalance la noirceur du film. C’est grinçant, donc, mais pas cynique. Le gars a pris un risque mais ne s’est pas mis le doigt dans l’œil.

Drame de Martin McDonagh. Avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Durée: 1 h 54.