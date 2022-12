Il était une fois, un cinéma vert

Comme la plupart des secteurs, le cinéma doit donc mettre en place des outils et projets pour devenir plus respectueux de l’environnement. En Flandre, le VAF (Fonds audiovisuel de Flandre) a créé le label eMission qu’il attribue aux productions durables. Le fonds est également membre du projet Green Screen.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, en revanche, rien n’est encore prévu pour rendre le cinéma moins polluant. Le Centre du cinéma et de l’audiovisuel et la banque Triodos (impliquée dans le développement durable du secteur financier) ont donc réuni les professionnels du milieu lors d’une conférence mardi dernier.

Tim Wagendorp, coordinateur en développement durable au sein du VAF, et Juliette Vigoureux, consultante française spécialisée dans la conception et le déploiement de stratégies durables auprès de professionnels du cinéma, ont ainsi exposé les premiers constats des mesures mises en place en France et en Flandre pour rendre le cinéma plus vert.

Ranger les générateurs électriques

Comme l’ont souligné les deux experts, il y a beaucoup de manières de mesurer et de réduire les effets néfastes d’un film sur l’environnement. Ils se sont donc focalisés sur l’empreinte carbone d’un tournage.

Les moyens techniques (dont l’énergie et l’éclairage) ont l’impact carbone le plus élevé: 57% des émissions de gaz à effet de serre d’un tournage de film français. Parmi les pistes évoquées par les experts, celle du recours moins systématique au générateur. "Le fait de se raccorder au réseau électrique permet de faire des économies d’argent et de réduire l’impact sur l’environnement", avance Tim Wagendorp. Ces groupes électrogènes sont en effet très gourmands en carburant. Autre solution évoquée, mais plus contraignante : celle des panneaux solaires.

Les experts posent également la question du numérique, qu’il vaut mieux utiliser à bon escient car il est polluant, lui aussi.

Privilégier le local

Viennent ensuite l’hôtellerie et la restauration (24%). Des postes qu’on peut facilement rendre plus verts en supprimant les canettes et bouteilles au profit de gourdes réutilisables ou simplement en proposant des menus végétariens et locaux par défaut.

Même chose avec les déchets générés par les tournages. "Plutôt que de détruire les décors, comme c’est souvent le cas, certains parviennent à les réutiliser ou mettent en place des partenariats avec des acteurs de l’économie circulaire. "

Enfin, le secteur peut également améliorer les déplacements, responsables de 10% des émissions de CO2 d’un tournage. Là encore, la solution est plutôt simple: promouvoir les déplacements en train plutôt qu’en avion, éviter d’aller tourner au bout du monde quand on a des décors semblables à portée de main.

Cela étant, on peut rêver, des grosses productions comme James Bond accepteront difficilement de renoncer aux séquences tournées aux quatre coins du monde…

"C’est toujours un équilibre à trouver entre le côté artistique, l’aspect financier et les préoccupations environnementales ", résume Tim Wagendorp. Les pistes sont donc ouvertes, pour rendre le secteur du 7e art plus vert. Ne reste qu’à les mettre en place, au fur et à mesure.