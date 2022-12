Depuis hier mardi, la toile s’enflamme à l’idée que la comédie romantique puisse connaître une suite, comme l’a rapporté « The Sun ». Malheureusement pour les fans, contrairement à ce qu’a avancé le média britannique, il n’existerait aucun projet du genre. C’est en tout cas ce qu’a confirmé la réalisatrice du film.

Sur Instagram, Nancy Meyers a posté un message sous une capture d’écran de l’annonce faite par « The Sun ». Le commentaire ne laisse pas place au doute : « Je reçois énormément de messages à ce sujet. Désolé mais ce n’est pas vrai. »

Également interrogée par le magazine « People » sur une possible suite, l’actrice Kate Winslet a confirmé qu’elle n’a pas eu écho d’un tel projet. « C’est la première fois que j’entends parler de ça. Personne impliqué dans le premier film n’a dit un mot à ce sujet. Je le jure. »

D’après « The Sun », le tournage du deuxième volet de « The Holiday » devait débuter en 2023 avec tous les acteurs (Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black et Jude Law) présents en 2006.