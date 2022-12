Quelque part en Australie, un flic infiltré dans une fausse organisation criminelle rencontre un gars qui cherche à fuir son passé.

Ce qu’on en pense

On est bien loin de l’image carte postale des plages à surfeurs australiens. On lorgne plutôt ici vers les forêts sombres style La-Roche-en-Ardenne en plein mois de novembre. Le réalisateur nous plonge dans une atmosphère d’une profonde noirceur pour nous perdre dans les méandres d’une opération policière. On dit bien "perdre" car l’affaire nous est présentée sans ordre chronologique, mêlant réunions opérationnelles et visions cauchemardesques.

Ce thriller poisseux vaut donc surtout pour son aspect sensoriel. Mais il dépeint aussi avec une certaine justesse les tourments de ces hommes qui passent leur vie à jouer avec les identités, côtoyant la lie de l’humanité. Il parvient d’ailleurs à manipuler notre empathie de manière très habile.

Thriller de Thomas M. Wright. Avec Joel Edgerton et Sean Harris. Durée: 1 h 57.