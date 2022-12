Denis, brillant chef d’orchestre, se voit offrir un poste à la Scala de Milan. Celui que convoite son père depuis toujours. De quoi méchamment envenimer leur relation déjà tendue.

Ce qu’on en pense

Très sincèrement, on a éprouvé de grandes difficultés à s’intéresser aux problèmes de ces deux nantis à la maturité de nourrissons. D’autant que le truc aurait pu être plié en 30 minutes. Et puis, des femmes dont le rôle se limite à sourire et à soutenir ces grands hommes incapables de communiquer, c’est d’un pénible… E. LE.

Drame de Bruno Chiche. Avec Yvan Attal et Pierre Arditi. Durée: 1h27.