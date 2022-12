Au terme d’un combat épique, le Chat Potté épuise sa huitième vie. Il ne lui en reste plus qu’une seule au compteur. Le félin hors-la-loi est donc obligé d’y aller mollo et décide de raccrocher la cape et l’épée. Mais lorsqu’il apprend que Boucles d’Or et son gang des Trois Ours sont sur la piste de l’Étoile à vœu, Potté voit une chance de se refaire un petit stock de vies.

Aidé par une vieille connaissance et un nouvel ami, il reprend le chemin de l’aventure.

Ce qu’on en pense

C’est plaisant de retrouver le matou aux gros yeux enjôleurs de l’univers Shrek. Les créateurs ont assez bien utilisé les dix ans qui séparent les deux volets pour nous sortir une histoire qui tient la route, indépendamment du premier. Ce spin-off est moins abouti que la série Shrek (l’effet de surprise du détournement des contes est passé), mais reste amusant dans le genre aventure rigolote pour jeunes enfants.

La scène qui touche

Pour échapper à un chasseur de prime, le Chat Potté devient pensionnaire d’une maison de retraite pour félins usés. Un condensé de ce qu’on trouve comme vidéos de chats ridicules sur l’internet.

La scène qui tache

Les scènes de combat sont non seulement trop fréquentes mais en plus elles ont hérité d’une vilaine animation "manga" qui dénote avec le reste du film.

Film d’animation de Januel P. Mercado et Joel Crawford. Durée: 1 h 42.