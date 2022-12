Un dresseur star du cinéma français accusé de maltraitances graves sur des animaux

« Habituellement, Pierre Cadéac travaille dans l’ombre, en coulisses. Mais au printemps dernier, il est passé dans la lumière, bien malgré lui, quand une vidéo (du dresseur en train de frapper un pygargue à tête blanche, NDLR) a été diffusée par l’association « Paris Animaux Zoopolis » », explique Hugo Clément dans un post qui présente l’enquête de sa rédaction. « Quand la vidéo est sortie, il s’est défendu en expliquant que ce n’était qu’une « gifle » et que les images tournées, selon lui, clandestinement avaient été « sorties de leur contexte ». » Mais après plusieurs mois d’enquête, « Vakita » dénonce d’autres cas de maltraitance suspectés chez le dresseur animalier.

Se basant notamment sur les témoignages de personnes « qui ont travaillé directement » avec Pierre Cadéac, le média militant pointe du doigt « un système (de dressage, NDLR) basé sur la violence ».

« Cette scène est superbe, mais regardez ce que les animaux ont enduré derrière ! »



Sur https://t.co/8Qko9cLrr5, nous dévoilons les témoignages édifiants de plusieurs personnes qui ont travaillé pour le dresseur star du cinéma français, Pierre Cadéac. pic.twitter.com/ULkc2pNGyg — Vakita (@vakitamedia) November 30, 2022

Dénonçant par exemple la façon dont des poules ont été maltraitées pour la célèbre publicité « Le Gaulois » ou encore l’excessive privation de nourriture dont a été victime une chouette harfang dans le cadre de l’enregistrement d’une réclame pour Nina Ricci, les quinze témoins de « Vakita » déplorent les méthodes utilisées par le dresseur français. Ce dont se défend le principal intéressé, invité notamment hier mercredi soir sur le plateau de « Touche pas à mon poste ».

« Qui aime bien châtie bien. Ces animaux, c’est ma vie », a résumé le dresseur sur C8.

"Un aigle qui a été mal élevé (...) Je fais ça pour son bien (...) J'ai répliqué à son attaque"



Accusé de maltraitances, Pierre Cadéac, le dresseur d’animaux star du cinéma français sort du silence dans #TPMP ! pic.twitter.com/gRN7L17gEr — TPMP (@TPMP) November 30, 2022

"Je suis venu pour dire la vérité"



Accusé de maltraitances, Pierre Cadéac, le dresseur d’animaux star du cinéma français sort du silence dans #TPMP ! pic.twitter.com/QKshd2Y4nT — TPMP (@TPMP) November 30, 2022

Une plainte de « Paris Animaux Zoopolis » (PAZ) a été déposée le 23 novembre 2022 pour sévices graves et actes de cruauté à l’encontre de Pierre Cadéac.

« D’après les témoignages, on apprend qu'il n'hésite pas à éliminer des animaux lorsqu'ils deviennent inutiles comme par exemple pour la pub « Le Gaulois », où l'on voit des poules danser le french cancan, explique encore PAZ dans un communiqué. Pour ce tournage, il a fallu beaucoup de poules et une quarantaine ont été données vivantes à ses loups et déchiquetées parce qu'elles n'étaient plus utiles, et qu'elles coûtaient trop cher après le tournage. »

D’après « Vakita », le dresseur animalier possède environ 250 animaux « qu’il dresse spécifiquement pour les tournages » dans un domaine situé en Seine-et-Marne.