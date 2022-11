Atteinte d’une maladie dégénérative incurable à même pas quarante ans, Hélène part réfléchir en Norvège, laissant son mari gérer seul son chagrin à Paris.

Ce qu’on en pense

Un drame sur la fin de vie, ce n’est jamais très rigolo. Le contraste entre les paysages calmes et réconfortants des fjords et la douleur de ce couple est absolument tragique. On pousse donc les curseurs à fond. D’autant plus qu’il s’agit de la dernière apparition de Gaspard Ulliel, décédé en janvier dernier.

Drame d’Emily Atef. Avec Vicky Krieps et Gaspard Ulliel. Durée: 2h03.