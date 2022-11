Nancy a toujours été du genre épouse bien rangée qui reprise sans broncher les chaussettes de son mari. Veuve depuis peu, cette ancienne prof fait une petite folie en réservant un créneau avec Leo Grande, un jeune escort boy qui a l’âge d’avoir fréquenté les bancs de l’école avec son fils.

Ce qu’on en pense

On pouvait craindre le pire des clichés mais cette succession de rencards intergénérationnels s’en sort haut la main. Rien n’est cru ou potache dans cette chambre d’hôtel. Ça cause d’abord du désir et du plaisir féminin, souvent enfermés à double tour sans aucune chance de faire partie de la vie sexuelle des femmes de la génération de Nancy (impeccable Emma Thompson). Par là, on passe par la case "acceptation de soi" et rapport au corps, pour elle comme pour lui. Puis on s’étend aux relations toujours compliquées entre les parents et leurs rejetons.

Ces différents sujets sont abordés sans négliger leur complexité ou prendre de raccourcis.

C’est touchant, bienveillant, drôle aussi. Malgré le côté théâtral de la mise en scène, c’est étonnamment dynamique. Les discussions se suivent mais ne se ressemblent pas. Et finissent par composer une agréable séance de psychologie positive.

Comédie romantique de Sophie Hyde. Avec Emma Thompson et Daryl McCormack. Durée: 1 h 37.