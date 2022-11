Ce qu’on en pense

Guillermo del Toro ( La forme de l’eau) s’approprie avec une belle maestria le conte de Collodi. Il a d’abord la bonne idée d’inscrire son récit dans l’Italie fasciste de Mussolini. Les vilains tentateurs Coquin et Renard sont donc remplacés par un sale type en chemise noire à la solde du Dulce. Ce contexte permet de modifier la morale un peu trop proprette de la version Disney pour inviter les enfants à être eux-mêmes et à oser désobéir.

On connaît la fascination de del Toro pour les créatures monstrueuses, il trouve donc un terrain de jeu idéal, recréant la hideuse baleine et donnant un air nettement moins neuneu à la bonne fée. On reconnaît ainsi la poésie sombre du réalisateur, sa marque de fabrique. Même si la trame de base reste identique, il nous propose une version qui a du caractère. Voilà qui est fait d’un autre bois que la chose édulcorée et criarde de Disney, sortie il y a quelques mois.

Film d’animation de Guillermo del Toro. Durée: 1 h 57.