Bones and All [CRITIQUE[ - Aimer jusqu’à se dévorer

Abandonnée par son père, effrayé par ses penchants pour les beefsteaks bien saignants, Maren part à la recherche de sa mère. Sur la route, elle croise Lee, un ado qui partage son vice. Les deux parias deviennent inséparables et se lancent dans un road-trip à travers l’Amérique.

Ce qu’on en pense

Entre la romance et le film de genre, Bones and all est la somme des deux précédents films de l’Italien Luca Guadagnino. On retrouve (en partie) le gore de Suspiria et la passion de Call me by your name. Il trouve un certain équilibre entre les deux mais se perd dans des longueurs et n’atteint jamais la puissance des précédents.

La scène qui touche

Avant de rencontrer Lee, la jeune Maren tombe sur un étrange bonhomme qui l’initie à sa condition de "mangeuse". S’ensuit un moment glauque à souhait, subtilement mis en scène.

Film d’horreur de Luca Guadagnino. Avec Timothée Chalamet et Taylor Russell McKenzie. Durée: 2 h 10.