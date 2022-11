Après avoir vécu plusieurs années au rythme américain, Gad Elmaleh revient au bercail. Il passe en chemin dire coucou à ses parents, à Casablanca. Mais il a aussi une autre idée derrière la tête: se faire baptiser et entrer dans la religion catholique.

Un drame pour ses géniteurs qui l’ont élevé dans la tradition juive séfarade.

Ce qu’on en pense

On ne s’attendait pas à trouver le comique Gad Elmaleh sur le terrain de la crise de foi. Le coco réussit pourtant à aborder de façon assez intéressante ces questions de quête spirituelle.

Il introduit des éléments qui ont forgé son enfance comme sa révélation devant la Vierge Marie et évoque ses difficultés à "renier" sa culture pour en adopter une autre. C’est parfois amusant et ça peut parler à d’autres.

On est, en revanche, un peu plus mal à l’aise avec le dispositif utilisé. Le bonhomme met en scène ses parents, ses amis dans un faux documentaire qui sert avant tout à se regarder le nombril.

On sent qu’ils veulent tous bien faire mais le machin tourne vite en rond. Et donne finalement la désagréable impression d’avoir été monté de toutes pièces pour se faire mousser.

Comédie de Gad Elmaleh. Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh. Durée: 1 h 33.