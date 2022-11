Louis Garrel, à l’école de Patrice Chéreau

L’actrice et réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi s’est servie de ses souvenirs pour raconter une tranche de la vie de jeunes comédiens dans les années 80. Comme ses précédents films ( Un château en Italie, Les estivants) Les Amandiers n’est pas une autobiographie. C’est une fiction inspirée des témoignages d’anciens élèves de l’école de théâtre de Patrice Chéreau.

« Le Molière de notre époque »

L’incarnation de cette figure emblématique du théâtre français a été confiée à Louis Garrel ( L’innocent, Le redoutable), qui n’a pas dû se faire prier. "Patrice Chéreau était une de mes idoles quand j’avais quinze ans. Je fais souvent référence à son travail au cinéma, au théâtre, à la façon dont il approchait les acteurs. Comme il était lui aussi acteur la façon dont il travaillait avec eux était très puissante. Ses acteurs sont toujours dans une sorte de fièvre. Il les poussait à 100%, très loin dans le jeu. "

L’acteur a d’ailleurs pu rencontrer le metteur en scène (NDLR: décédé en 2013). "J’étais impressionné parce que c’est quelqu’un qui a dédié sa vie au travail et au cinéma. Je ne pense pas qu’il avait beaucoup de vie privée, sa vie était sur scène. C’est un peu le Molière de notre époque. C’était un plaisir personnel d’essayer de donner une idée de Patrice Chéreau parce que le but n’était pas de l’imiter ou de faire un biopic."

Les Amandiers est donc une évocation qui tente en même temps de saisir une époque et la fièvre de la jeunesse. "Je pense que nous avions la chance d’avoir Valeria qui nous a donné tellement de passion. Elle nous a donné toute sa jeunesse, le plaisir de jouer, de chercher ce qui nous anime, ce qu’on désire, ce qu’on veut faire. On a vraiment essayé de trouver cet état d’esprit, d’être authentiques", confie Nadia Tereszkiewicz, alter ego de Valeria Bruni-Tedeschi.

"J’ai été ému, poursuit Louis Garrel, parce que Valeria m’a beaucoup parlé de cette école. C’était une légende pour moi. C’était très intéressant de la voir recréer l’ambiance des Amandiers."

Lui-même ne garde cependant pas un souvenir merveilleux de ses années d’études. "Mon école de théâtre a été un cauchemar. Parce que j’étais trop jeune et je n’étais pas intéressé par ce que me demandaient mes profs. Je voulais juste me faire des amis, vivre des histoires d’amour. Une école d’art dramatique est très difficile parce que c’est dur comme atmosphère, on n’est pas vraiment rivaux, mais il faut donner de soi et se démarquer. " Une sorte de répétition de la vie active, en somme…

Comédie dramatique de Valeria Bruni-Tedeschi. Avec Nadia Tereszkiewicz et Louis Garrel. Durée: 2 h 05. Sortie le 16/11.