Pour sortir de leur condition de loosers, deux copains se lancent dans l’organisation de randonnées à cheval pour touristes en mal d’aventures.

Ce qu’on en pense

Ces deux gaillards sont vraiment sympatoches et l’idée de la chevauchée qui permet à chaque aventurier d’accepter ses failles et de se révéler n’est pas mauvaise en elle-même. Dommage que ce soit aussi prévisible et facile.

On peut accepter un certain nombre d’ellipses et de raccourcis au cinéma, mais faut pas pousser. Là, ça en devient ridicule.

Comédie d’Édouard Deluc. Avec Pio Marmaï et Camille Chamoux. Durée: 1 h 36.