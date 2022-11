Le film très attendu fait suite à "Avatar", numéro un mondial au box-office de tous les temps, avec près de 3 milliards de dollars de revenus.

Avec "Avatar: La voie de l’eau", l’expérience cinématographique atteint de nouveaux sommets. Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, "Avatar: La voie de l’eau" raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Réalisé par James Cameron, produit par James Cameron et Jon Landau via Lightstorm Entertainment, le film met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet. Le scénario est signé James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver, d’après une histoire de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno.