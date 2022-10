François Cluzet, heureux arnaqué

François Cluzet, qu’est-ce qui vous a attiré ?

F.C.: Nicolas Bedos a une approche de l’humanité critique et défensive. C’est vraiment un film humaniste. C’est acide mais il y a une étude de mœurs qui est vraie. On a tous vécu ça. On sait tous qu’on a un monstre en nous et peut-être un poète aussi. Il faut voir lequel on développe. Certains sont plus tentés par la combine et d’autres par les couleurs, les nuages. C’était très séduisant, agréable de voir cette étude de caractères.

Vous aimez toujours les personnages que vous incarnez ?

F.C.: Quand vous jouez un personnage fou, menteur, vous vous y retrouvez obligatoirement si vous êtes un peu lucide. J’ai joué un monstre récemment dans L’homme de la cave. Un antisémite complotiste, vraiment une grosse merde. J’ai aimé le mec parce que je me suis dit que ça pourrait être moi. Notre rôle, c’est de défendre notre personnage coûte que coûte. Dans ce film, ils sont tous un peu attachants, même les deux arnaqueurs. Parce que nous-mêmes, on sait qu’on peut se vendre, on sait qu’on a cette vulnérabilité-là, nous, les acteurs. Ce souci de plaire.

Marine Vacth, vous avez ressenti la même chose ?

M.V.: Oui, c’est une femme qui a une expérience avec les hommes plus ou moins alambiquée. On l’a abîmée et malgré ça, elle reste incroyablement vivante, déterminée. Elle est multiple, c’est un bulldozer. Elle a une vivacité d’esprit, une répartie incroyable, elle est drôle, libre. Ce n’est pas une victime. Même si on est tous victimes de quelque chose mais ce n’est pas ce qui la définit. Elle a une vitalité hors norme et ne s’encombre pas de remords: elle a un but et fera tout pour y arriver.

Aviez-vous des références en tête au moment de tourner ?

F.C.: Comme j’ai fait beaucoup de théâtre, souvent, c’est là que je trouve des parallèles qui m’aident beaucoup. Ici, je pensais à une pièce de Marivaux, La double inconstance. Le titre pourrait convenir au personnage de Marine. Moi je n’ai pas de culture donc s’il y a un rapport, je vais tout de suite le chercher dans ce que j’ai vécu. J’ai une sorte de mémoire sensorielle.

Vous n’êtes pas cinéphile, alors ?

F.C.: Pas du tout. J’aime trop la vie pour aimer la fiction. Souvent, quand je vais au cinéma, je suis en colère. Ma femme déteste ça. Je peux gueuler contre le jeu, la caméra parce que je vois que c’est une composition.

Comédie dramatique de Nicolas Bedos. Avec Pierre Niney, François Cluzet et Isabelle Adjani. Durée: 2h14. Sortie le 1/11.