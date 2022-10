L’acteur, dont le vrai nom est Anthony Robert McMillan, a joué le rôle du demi-géant Hagrid, le jardinier de Poudlard, dans les films Harry Potter.

"On se souviendra probablement mieux de Robbie pendant des décennies pour son rôle de Hagrid... un rôle qui a apporté de la joie aux enfants comme aux adultes, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans", a déclaré son agent.

"Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès du magnifique Robbie Coltrane, qui a joué Hagrid avec tant de gentillesse, de cœur et d’humour dans les films Harry Potter. C’était un acteur merveilleux, un ami pour tous et il nous manquera profondément", a de son côté tweeté la franchise créée par J.K Rowling.

Dans le documentaire "Harry Potter: Retour à Poudlard", diffusé sur HBO Max au début de cette année pour les 20 ans de la saga, Robbie Coltrane avait laissé parler son émotion concernant son personnage iconique et l’impact qu’il avait eu sur sa vie.

"L’héritage de ces films est que la génération de mes enfants les montrera à leurs enfants. Vous pourrez donc le regarder dans 50 ans, sans souci. Je ne serai plus là malheureusement, mais Hagrid, oui."

Robbie Coltrane, qui avait deux enfants, a joué dans plus de 50 films. On l’a également vu dans les films de James Bond, GoldenEye (1995) et Le monde ne suffit pas (1999) et dans Ocean’s Twelve (2004), entre autres.

L’acteur a remporté trois BAFTA, les principaux prix britanniques du cinéma et de la télévision, pour son rôle dans la série Cracker.