Grégoire et Anthony découvrent, à 33 ans, qu’ils sont jumeaux. Oui, malgré le fait que l’un est blanc, et l’autre noir. Et ce n’est pas leur seule différence…

Ce qu’on en pense

En enfonçant juste ce qu’il faut de portes ouvertes, cette comédie sociale émeut parfois, fait rire souvent, et vient nous parler, sans se prendre au sérieux, des cloisons imposées par notre société, qu’elles soient sociales ou psychologiques.

Le duo Sylla-Usclat ne vaut pas celui formé en son temps par Dany De Vito et Arnold Schwarzenegger, mais fait quand même son petit effet. Agréable. Mi.D.

Comédie d’Olivier Ducray et Wilfried Meance. Durée: 1 h 37.