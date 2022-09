Il y a quelques jours, le calendrier nous rappelait les attentats qui ont bouleversé le monde, le 11 septembre 2001. Depuis cet événement, le cinéma américain s’est souvent emparé du sujet, l’abordant sous forme d’hommage aux actes de bravoure des pompiers. Ou bien en décortiquant les mécanismes de la radicalisation.

Un peu plus tard, l’Europe a elle aussi connu ce déferlement de violence. Ce n’est donc pas étonnant qu’arrivent aujourd’hui sur nos écrans plusieurs films qui parlent du sujet. Dans Revoir Paris, en salles cette semaine, Virginie Efira incarne Mia, une victime des attentats de Paris qui ne parvient pas à reprendre une vie normale.

Un rôle de composition pour l’actrice qui, même si elle n’est pas une victime directe, a été marquée par ce drame. "Je pense que tout le monde se souvient du jour des attentats, confie l’actrice. D’autant plus quand vous vivez à Paris. Je me souviens où j’étais, avec qui, de la manière dont les événements ont été relatés et forcément du profond choc et de la manière dont on ne perçoit plus les choses tout à fait de la même manière après."

«L’après»

Pour préparer le rôle, Virginie Efira a donc fait confiance à la réalisatrice, Alice Winocour, dont le frère est un rescapé du Bataclan.

"Je n’ai pas rencontré de victimes parce qu’il y a beaucoup de très bons documentaires. Ce qui m’a le plus aidé, ce sont mes discussions avec une psychiatre qui travaille sur la mémoire. Elle m’a expliqué qu’il y a différents niveaux de traumatisme. Il y a quelqu’un comme moi par exemple, qui est juste un être humain et vit ça de loin. Puis il y a le fait d’être dans un attentat. Là aussi, il y a différents niveaux de choc traumatique en fonction de ce qu’on a pu voir, de la menace à laquelle on a été exposé."

Revoir Paris n’est donc pas un film sur la radicalisation, il ne reconstruit pas les faits. La scène (très réaliste) de la fusillade est courte. Ce qui intéresse la réalisatrice, c’est "l’après", la lente reconstruction.

Un film «manquant»

"Comme Alice a vécu cela, j’avais envie que ce soit plus porté sur son récit à elle. Le film parle d’une fracture intime, ce n’est pas une chose généralisée, ou historique", confirme l’interprète de Mia. Ce qui n’empêche pas le film de parler de la société.

"Les films peuvent vous expliquer le monde avec émotion. Ce que j’ai trouvé très beau dans le film d’Alice, c’est que son sujet est unique. Il y a plein d’axes différents et son axe à elle, extrêmement intime, presque pudique, je trouve que ça devait être raconté. J’ai regardé un milliard de documentaires pour comprendre comment ce genre de choses est possible mais je trouve formidable d’avoir un film qui regarde une victime d’attentat et comment elle se reconstruit. C’est important de s’approprier les récits, de voir ce qu’on en fait, comment ça joue sur la société, comment ça joue sur l’intimité."

Virginie Efira se dit d’ailleurs surprise que le cinéma français ne se penche pas plus sur ce genre de thématique. "Quand on regarde ce que font les Britanniques, par exemple, ils ont une manière de s’emparer de sujets politiques, sociétaux, historiques, et d’en faire quelque chose. Je pense qu’il y a un besoin", conclut-elle.

Drame d’Alice Winocour. Avec Virginie Efira et Benoît Magimel. Durée: 1h45. En salles le 14/9.