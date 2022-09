À Londres, dans les années 50, le meurtre d’un producteur hollywoodien interrompt brutalement les préparatifs de l’adaptation cinéma d’une pièce à succès. Chaque membre de la troupe, du dramaturge aux acteurs est potentiellement coupable.

Pour résoudre ce mystérieux crime, on envoie dans les coulisses du théâtre l’inspecteur Stoppard, accompagné d’une jeune recrue un peu trop zélée à son goût.

Ce qu’on en pense

Comme le dit si bien la voix off au début de Coup de théâtre: "vous avez vu une enquête policière, vous les avez vues toutes."Les films Cluedo tirent souvent les mêmes ficelles, jonglant entre les fausses pistes et les révélations fracassantes. La petite originalité ici, c’est d’avoir l’univers de Wes Anderson ( The Grand Budapest Hotel) qui rencontre celui d’Agatha Christie. Sympa, donc, mais pas transcendant.

Comédie policière de Tom George. Avec Sam Rockwell, Adrien Brody et Saoirse Ronan. Durée: 1h38.