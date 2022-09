«Ça fait 15 ans qu’on dit qu’on va dans le mur»

ZUT, c’est d’ailleurs l’acronyme de leur combat, pour "Zones à défendre". Et c’est lui, sa tournure cocasse et la singularité de ses créateurs, qui ont conduit François de Saint-Georges à entreprendre la réalisation de son film: "Marie-Thérèse, et surtout Christian, ont compris que pour intéresser avec un sujet comme celui-là, il faut aussi réussir à attirer l’attention, et à amener un peu d’humour", estime le documentariste. Et ce ne sont pas, de fait, les punchlines qui manquent.

On suit donc ces Robin des Bois d’un monde sans perturbateurs endocriniens dans leurs tournées militantes, et dans leur volonté d’informer population et classe politique sur les dangers de ces produits. Avec des succès divers puisqu’en dépit d’une actualité climatique toujours plus dense, l’oreille qu’on leur prête n’est pas toujours aussi attentive qu’elle le devrait: "L’urgence dans laquelle nous nous débattons vient, encore et toujours, se heurter à la réalité politique, scientifique et économique. C’est un peu fou d’encore réaliser un film sur ce sujet en 2022, mais c’est comme ça, il faut toujours taper sur le clou."

Les pouvoirs politiques dans le viseur

Et, parfois, prendre des risques, à l’instar du duo formé par Marie-Thérèse et Christian, lesquels n’hésitent pas à franchir, à leur façon, la frontière menant à la désobéissance civile: "C’est, poursuit François de Saint-Georges, un moyen de pression comme un autre pour rappeler le pouvoir politique à ses devoirs. Avec, toujours, la même question et le même dilemme: se lance-t-on dans une révolution ou attend-on que les choses bougent très lentement? Là, je pense qu’on est dans l’entre-deux…"

Dans le viseur du film se trouvent, bien évidemment, les pouvoirs politiques. Et particulièrement une Europe aussi prompte à interrompre les pesticides et autres fongicides qu’à… accorder les dérogations permettant de les utiliser quand même. Le glyphosate est un exemple. Le mancozèbe en est un autre, pire encore, et bien plus répandu dans nos exploitations agricoles. "Tous ces produits, clairement, il faudrait les interdire pour de bon, estime le réalisateur. Mais les lobbys industriels et agricoles nous disent que si on fait ça, de nombreux agriculteurs se retrouveront sans solutions. Et c’est vrai… sauf que cet argument est d’une grande hypocrisie puisque ça fait 15 ans qu’on leur dit qu’on va vers ce changement, et qu’ils doivent trouver une solution. Or, ils ne l’ont jamais cherchée. Et l’ont fait exprès. Du coup, on a foncé droit dans le mur, et on est obligé, encore et encore, d’accorder des dérogations à des produits pourtant dangereux."

Avec son documentaire, François de Saint-Georges ne s’oppose pas frontalement aux exploitants agricoles. Il leur donne même la parole, afin qu’ils puissent expliquer les efforts déjà entrepris, ainsi que la quadrature du cercle à laquelle ils sont confrontés, entre obligation de rentabilité économique et nouveaux diktats sanitaires: "Il y a quelques agriculteurs qui sont de gros dégueulasses, et puis tous les autres, qui essaient vraiment, tant pour des raisons environnementales qu’économiques, ou pour leur santé personnelle. J’espère qu’ils ne sortiront pas de mon film en se disant qu’encore une fois, on leur tape dessus. Ce n’est pas un film qui les attaque, mais les comprend à l’intérieur d’une problématique montrée dans sa globalité."

Et où l’argument économique est souvent le premier dégainé: "Bien sûr, termine le cinéaste, que si on supprime les pesticides, ce sera la fin, forcément douloureuse, d’une belle “histoire d’amour”. Mais quand on y réfléchit, l’argument économique est un peu douteux. Car quand on voit comment les agriculteurs survivent à peine en utilisant des produits, on peut se dire qu’en ne les utilisant pas, ça ira peut-être mieux. Des études montrent qu’il y aurait alors une perte de rendement, bien sûr, mais qui pourrait être compensée par l’économie qu’ils feraient sur le coût des pesticides. Ce serait, aussi, une grosse économie pour la société, ne serait-ce qu’en raison de son impact sur les coûts liés à la santé."