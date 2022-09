Tori et Lokita [CRITIQUE] - Une recette testée et approuvée

1 Un prix à Cannes

C’est devenu une habitude. Chaque nouveau film des frères Dardenne est sélectionné par le Festival de Cannes. Et très souvent, ils repartent avec un petit quelque chose. Le prix du 75e Festival de Cannes pour celui-ci. Mérité? Oui, d’une certaine manière, même si d’autres pouvaient aussi y prétendre.

2 Une thématique sociale

Les deux Belges choisissent en général bien leur sujet. Ils font des recherches et exposent de façon assez réaliste la problématique. Elle est on ne peut plus actuelle ici puisqu’ils nous parlent de deux jeunes migrants mineurs livrés à eux-mêmes dans leur pays d’accueil.

Ils nous accrochent au sort de ces deux enfants, suivant avec leur caméra mouvante tous leurs faits et gestes. Plus qu’un long discours, les mésaventures de ces deux jeunes Africains font prendre conscience du calvaire vécu par ces personnes forcées de fuir leur pays. C’est simple, mais efficace. Une autre des caractéristiques des films des frères.

3 Un scénario épuré

Qu’on aime ou pas leur cinéma, il faut reconnaître aux Dardenne leur maîtrise de l’écriture. Le scénario de Tori et Lokita est limpide. Il ne s’encombre pas de fioritures, ne souffre d’aucune longueur. Là où d’autres en rajoutent encore et encore, ils vont droit au but et on sent qu’ils savent ce qu’ils font.

4 De jeunes acteurs inconnus

Ils n’ont donc pas pris au hasard leurs deux acteurs principaux, Pablo Schils et Joely Mbundu. Comme de coutume, ils ont eu le regard attiré par de jeunes inexpérimentés, dont ils tirent avantageusement parti. Les réalisateurs sont parvenus à leur faire garder leur naïveté d’enfant. Leur jeu est parfois maladroit mais ça colle au sujet.

5 Un bon cru

Tori et Lokita fait donc partie des bons films des frères Dardenne. On peut leur reprocher de faire toujours la même chose, de ne pas prendre de risque. C’est vrai. Ils nous ont à nouveau pondu un drame social très sérieux et sans humour. Il y a peu de surprises et ça peut devenir lassant. Mais ils parviennent à susciter de l’émotion, à leur manière.

Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec Pablo Schils et Joely Mbundu. Durée: 1 h 28.