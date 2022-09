Alors qu’ils passaient des vacances en famille à Acapulco, Neil et Alice Bennett apprennent le décès d’un proche. Ils remballent donc leurs maillots direction l’aéroport pour rentrer à Londres. Sur le point d’embarquer, Neil prétend avoir oublié son passeport et retourne en ville le chercher. Mais il ne se rend pas dans le luxueux hôtel où ils séjournaient, optant pour un bouge dans les quartiers populaires de la station balnéaire mexicaine.

Ce qu’on en pense

Trop en dévoiler sur Sundown lui ferait perdre son principal attrait. Cette étrange histoire de passeport oublié joue en effet sur le trouble. Impossible de deviner où veut nous mener le réalisateur, Michel Franco. Il nous balade au gré des errements de son personnage. Un drôle de gars qui semble complètement à côté de ses pompes. On ne sait pas exactement qui il est, ni ce qu’il cherche exactement à Acapulco.

C’est donc le genre de film qui met ses spectateurs à contribution. On élabore des hypothèses. On fait fausse route, on croit avoir trouvé puis on est à nouveau perdu.

Ce petit jeu est amusant. Pendant un temps, du moins. Car le rythme se calque sur la langueur de vacances qui s’éternisent. Le temps semble s’écouler au compte-gouttes. Ce n’est qu’à la fin, quand tout prend forme, qu’on apprécie la construction du récit. Intelligent, certes, mais finalement peu attrayant.

Drame de Michel Franco. Avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg. Durée: 1 h 23.