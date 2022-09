Mort soudaine de l’actrice Charlbi Dean: son frère réfute la théorie «ridicule et naïve» des antivax

Dans les heures qui ont suivi la triste nouvelle, aucune information n’était disponible sur les causes du décès de celle qui tenait l’un des rôles principaux dans le film "Sans filtre", Palme d’or à Cannes cette année.

Et il n’aura pas fallu longtemps pour que la mouvance complotiste s’empare du décès de l’actrice. Aux États-Unis (et ailleurs), une rumeur selon laquelle elle aurait succombé aux effets du vaccin contre le Covid a largement circulé dans la sphère antivax et sur les réseaux sociaux. Ce qui a suscité la colère de certains internautes: "C’est honteux que des gens utilisent sa mort à des fins politiques."

Deux jours après la mort de l’actrice, son frère Alex Jacobs a donné une interview au magazine Rolling Stone, dans laquelle il s’insurge contre ces insinuations "ridicules" et "extrêmement naïves", qu’il considère comme un "train en marche dans lequel tout le monde saute."

Cet étudiant en droit de 21 ans a ensuite raconté la chronologie des événements. Selon lui, sa sœur séjournait à New York avec son fiancé, Luke Volker, lorsqu’elle a commencé à ressentir des symptômes "mineurs", mais suffisamment préoccupants pour qu’elle demande à son fiancé de l’emmener aux urgences. Et quelques heures plus tard, elle n’était plus là...

Une infection aux poumons fatale à cause d’une ablation de la rate?

"Nous ne sommes toujours pas tout à fait sûrs de ce qui s’est passé. Une autopsie est en cours et pourrait prendre un certain temps. Mais de ce que nous avons entendu, elle aurait eu une infection virale aux poumons", explique-t-il, avant d’avancer un élément qui pourrait expliquer son décès soudain.

Victime d’un très grave accident de voitureen 2009, Charlbi Dean a subi une ablation de la rate. "Cet organe est impliqué dans la lutte contre les infections. Cela pourrait expliquer pourquoi elle n’a pas pu combattre l’infection", explique Alex Jacobs, qui se dit dévasté par la perte de sa sœur.

Elle était vraiment le ciment qui nous maintenait ensemble.

"Elle était extrêmement attentionnée et aimante, plus que quiconque. Elle nous rappelait chaque jour combien elle nous aimait. [...] C’est assez choquant pour nous que quelque chose comme ça se produise. Elle était vraiment le ciment qui nous maintenait ensemble."

Née le 5 février 1990 au Cap, en Afrique du Sud, Charlbi Dean Kriek avait débuté le mannequinat à l’âge de six ans, puis une carrière sur les écrans à partir de 20 ans dans des films sud-africains. On l’a vue également en 2017 dans un film d’horreur américain, "Don’t Sleep", et, l’année suivante dans "Interview avec Dieu".

Dans le film "Sans filtre" ("Triangle of Sadness" en anglais) du Suédois Ruben Östlund, Charlbi Dean incarne Yaya, top model et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit ami lui aussi mannequin.

Lors du Festival de Cannes 2022, le film a reçu une standing ovation de huit minutes avant de remporter la Palme d’or.