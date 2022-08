Dans les années septante, à Paris, le célèbre acteur Jules Maugin traîne sa mélancolie des coulisses du théâtre au resto. Ses ruminations sont interrompues par l’arrivée dans sa vie d’Alice, une jeune mère célibataire pour laquelle il se prend d’affection.

Ce qu’on en pense

AprèsMaigret, Gérard Depardieu traîne à nouveau sa massive carcasse dans une adaptation de Georges Simenon. Et comme dans plusieurs de ses films précédents, il endosse le rôle d’un monstre sacré au bord de la dépression. On lui pardonne ces redondances car, comme toujours, il est parfait. Le portrait intime de l’homme derrière la célébrité est sensible et touchant, peut-être parce qu’il sent le vécu.

Par contre, il faut se farcir la lenteur d’un cinéma d’un autre âge. Cette mise en scène vieillotte peut avoir des côtés charmants, certes. Mais faut prendre un petit café avant.

Drame de Jean Becker. Avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Durée: 1h37.