Natalie est en mission pour l’Union Européenne et doit organiser la venue d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel dans un camp de migrants en Sicile. Mais l’arrivée de son fils, militant engagé auprès d’une ONG et avec qui elle n’a plus de contact depuis plusieurs années, va tout chambouler…

Ce qu’on en pense

Ce drame à l’atmosphère douce-amère qui dénonce les grandes institutions de manière satirique sonne souvent juste (en partie grâce au jeu pétillant d’Isabelle Carré) mais s’égare parfois de son sujet principal au profit d’un conflit mère-fils mineur qui sert uniquement d’illustration d’idées opposées. Mitigé, donc.

Drame de Lionel Baier. Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin et Ursina Lardi. Durée: 1h29.