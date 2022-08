Tom Holland (Spider-Man) quitte les réseaux sociaux: «Je vrille quand je lis des choses sur moi en ligne»

Dans une vidéo déjà vue près de 21 millions de fois en 48 heures, le jeune acteur britannique a justifié son absence et son départ des réseaux sociaux par leur trop grand impact sur sa santé mentale.

"J’ai pris une pause des réseaux sociaux, pour ma santé mentale. Je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop prenants, trop accablants, je me laisse submerger et je vrille quand je lis des choses sur moi en ligne. À la fin, ça affecte ma santé mentale, donc j’ai décidé de revenir en arrière, et de supprimer ces applications", a-t-il expliqué.

L’acteur de 26 ans, propulsé sur le devant de la scène à seulement 20 ans pour incarner "l’homme-araignée", en a profité pour mettre en avant le travail de l’association Stem4, qui travaille sur la santé mentale des adolescents.

"Je sais que demander de l’aide n’est pas quelque chose dont on devrait avoir honte, mais c’est plus facile à dire qu’à faire", a expliqué celui qui a été victime de harcèlement durant son enfance car il faisait de la danse.